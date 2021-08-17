مصدر لـ "سبوتنيك": لا يوجد حديث في مجلس الأمن الدولي عن استبعاد "طالبان" من قائمة الإرهاب

قال مصدر في مجلس الأمن الدولي إن المجلس لا يناقش، في الوقت الحالي، استبعاد حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) من قائمة الإرهابيين وتغيير وضع الحركة.

الأمم المتحدة - سبوتنيك . صرح مصدر في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس لا يناقش بعد مسألة استبعاد "طالبان" من قائمة الإرهابيين وتغيير وضعهم.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "حتى الآن لا توجد مثل هذه المحادثات. مجلس الأمن يتابع عن كثب الوضع في أفغانستان".

وأضاف المصدر: "في هذه المرحلة، نواصل الانطلاق من أهمية الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2513. سيناقش مجلس الأمن أي خطوات إضافية وفق تطورات الوضع في البلاد".

متى سيطرت "طالبان" على كابول وماذا قالت بشأن خصومها؟

وأعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، انتهاء الحرب في البلاد، خلال أول مؤتمر صحفي، عقدته، اليوم الثلاثاء، بعد سيطرتها على العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن "طالبان" ليس لديها عداء مع أحد، مضيفا: "طردنا المحتلين وحصلنا على الاستقلال، وأصدرنا عفوا عاما عن الجميع بمن فيهم من عملوا مع القوات الأجنبية.

وأعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول، في 15 أغسطس/ آب الجاري، إثر إعلان الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من البلاد وإجلاء بعثتها الدبلوماسية، بعد 20 عاما من الحرب، التي بدأتها واشنطن عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.