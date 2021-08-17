جنرال أمريكي يكشف ما يفعله الأمن الأفغاني مع الأمريكيين في مطار كابول

أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية، إنه مع زيادة أعداد الجنود الأمريكيين على الطرق، يقوم ما يصل إلى 600 من أفراد الأمن الأفغان بتوفير الأمن في مطار كابول، رغم انهيار الجيش والحكومة الأفغانية.

ووفقا لوكالة "رويترز" بيّن الجنرال وليام تيلور من هيئة الأركان المشتركة في تصريح صحفي، إن نحو 4000 جندي أمريكي سيصلون إلى المطار بحلول نهاية اليوم وإن الهدف هو إقلاع طائرة من كابول كل ساعة، مضيفاً بالقول: "لم نتعرض لأعمال عدائية ولا للهجوم أو التهديد من جانب طالبان".

ولفت الضابط الأمريكي إلى أن ما يتراوح بين 500 و600 فرد تقريبا من قوات الأمن الوطني الأفغانية كانوا موجودين في المطار "يساعدوننا في توفير الأمن".

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في رده على سؤال إذا كان سيتم إجلاؤهم: "إن القرار يرجع لهم، ويجب أن يكون بمحض إرادتهم إذا كانوا يريدون التقدم للحصول على تأشيرة والسير على هذا النهج".

وبحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية إنه من المتوقع أن يصل حوالي 6000 جندي أمريكي إلى المطار خلال أيام.

في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إجلاء الدبلوماسيين والمدنيين عبر مطار كابول، وهو السبيل الوحيد للدخول والخروج للكثيرين في أفغانستان.

يشار إلى أن الوضع هناك قد تدهور إلى حد الفوضى يوم أمس الاثنين عندما لم تتمكن رحلات جوية من المغادرة لاكتظاظ المطار بالأفغان الباحثين عن طريق للفرار من "طالبان".