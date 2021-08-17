مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنبقى متأهبين ضد التهديدات الإرهابية في أفغانستان

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستظل في حالة تأهب ضد التهديدات الإرهابية في أفغانستان وفي أي مكان آخر بالعالم، وذلك في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" المتشددة على مقاليد الأمور في أفغانستان.

القاهرة - سبوتنيك. وقال سوليفان، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "سنبقى متأهبين ضد التهديدات الإرهابية في أفغانستان والمسارح الأخرى في العالم".

وأضاف: "أثبتنا قدرتنا على قمع الإرهاب دون التواجد العسكري على الأرض".

وأشار إلى أنه: "وجودنا العسكري لم يكن ليوقف تقدم طالبان وربما كنا سندفع ثمناً باهظاً".

وتابع: "الرئيس بايدن يركز على تحقيق أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة وكان هدفنا من الدخول في أفغانستان القضاء على تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)".

وأشار إلى أن: "طالبان وتنظيم داعش [المحظوران في روسيا) حاربا بعضهما ولا أعتقد أنه ستكون هناك علاقة بينهما".