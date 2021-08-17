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    رولا سعادة زوجة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني ذات الأصول اللبنانية

    من هي رولا سعادة قرينة الرئيس الأفغاني السابق ذات الأصول اللبنانية؟

    © AFP 2021 / SAJJAD HUSSAIN
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    انتهت الأحد الماضي فترة حكم الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، وغادر البلاد، معلنا استقالته، بينما أعلنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، سيطرتها على كابول، في اليوم التالي.

    سلطت وسائل إعلام عالمية، الضوء على المرأة، التي كانت تشغل منصب سيدة أفغانستان الأولى، وهي رولا سعادة، قرينة الرئيس السابق أشرف غني، ذات الأصول اللبنانية.

    ما هي أبرز محطات رولا سعادة؟

    كانت رولا سعادة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، كما عاشت في العاصمة الفرنسية باريس.

    الرئيس الأفغاني أشرف غني
    © Sputnik . PhotoHost -Agency
    مصادر إعلامية: الرئيس الأفغاني أشرف غني موجود في عُمان
    تقول رولا سعادة، في إحدى مقابلاتها الصحفية، إنها تفضل اعتناق كل الهويات للاستفادة من الجميع، معتبرة أن اعتناق هوية واحدة يمكن أن يكون سببا للتصادم مع الآخرين.

    تخرجت سعادة من كلية العلوم السياسية في باريس، ولديها لكنة فرنسية ممتازة، رغم أنها غادرت فرنسا وعاشت في الولايات المتحدة الأمريكية مدة 30 عاما.

    تأثرت رولا سعادة بالثورة الطلابية في فرنسا عام 1968، بحسب تقرير عنها نشره موقع "فرانس 24" الفرنسي.

    وفي سبعينيات القرن الماضي عملت رولا سعادة في مكتب "فرانس برس" في بيروت، وهو منحها صفات مثل الدقة والسرعة والصرامة.

    ما هي التحديات التي واجهتها في أفغانستان؟

    عندما أصبحت قرينة الرئيس، كان ذلك تحديا في حد ذاته، فهي سيدة أجنبية مسيحية، أصبحت السيدة الأولى في بلد مسلم محافظ.

    رولا سعادة زوجة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني ذات الأصول اللبنانية
    © AFP 2021 / MONEY SHARMA
    رولا سعادة زوجة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني ذات الأصول اللبنانية

    وتقول رولا إن ذلك كان تحديا لأن حقوق النساء في ذلك البلد كانت ضعيفة، رغم ما تم تحقيقه من تقدم.

    وتقول رولا سعادة، في تصريحات سابقة، إن كونها مسيحية كان سببا لانتقادات تعرض لها زوجها أشرف غني، مضيفة: "لكن تلك الصفحة تم طيها".

    ما هي رؤيتها بالنسبة للمرأة؟

    كانت تؤيد القانون الفرنسي الذي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة ويسمح بارتداء الحجاب فقط، وتقول إن النقاب يعوق قدرة المرأة على الحركة، لكنها ترى في الوقت ذاته أنه من الحق المرأة أن ترتدي الثياب الطويلة التي تتوافق مع قناعتها الدينية.

    كيف التقت رولا سعادة بأشرف غني؟

    التقى غني بزوجته رولا سعادة خلال دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت عام 1969، بحسب تقرير لشبكة "العربية نت".

    بعدها عاد غني للتدريس في جامعة كابول، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعمل في عدة مواقع أبرزها جامعة "جون هوبكينز"، قبل أن يتولى منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي.

    بقي غني مع زوجته رولا سعادة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتولى عدة مناصب أممية، قبل أن يعود إلى أفغانستان عام 2001 ومعه زوجته، التي له منها ولدان هما مريم، فنانة تصوير، وطارق، الذي يعمل في مجال البرمجيات.

    رولا سعادة زوجة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني ذات الأصول اللبنانية
    © AFP 2021 / -
    رولا سعادة زوجة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني ذات الأصول اللبنانية

    أعلنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرتها على أفغانستان، إثر مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد، وأعلنت عفوا عاما عن كل خصومها بمن فيهم من كانوا يتعاملون مع القوات الأجنبية.

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    الكلمات الدلالية:
    حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية
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