اكتشاف أشلاء بشرية على عجلة طائرة أمريكية أقلعت من كابول... فيديو

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها تحقق في ملابسات العثور على أشلاء بشرية داخل تجويف عجلة واحدة من طائراتها من طراز "سي 17 إس"، التي انطلقت من كابول عقب سيطرة حركة طالبان عليها

وقالت القوات الجوية في بيان إن الطائرة التي هبطت في مطار كابول يوم الأحد الماضي، كانت محاطة بمئات المدنيين الأفغان، بحسب "رويترز".

وأضاف البيان: "في ضوء الوضع الأمني المتدهور في محيط الطائرة، قرر الطاقم مغادرة المطار في أسرع وقت ممكن".

Exclusive- A clear video (from other angle) of men falling from C-17. They were Clinging to some parts of the plane that took off from Kabul airport today. #Talibans #Afghanistan #Afghanishtan pic.twitter.com/CMNW5ngqrK — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

​وفي وقت سابق، انشرت وسائل إعلام محلية أفغانية مقطعا مصورا يظهر سقوط ثلاثة أشخاص أفغان من على عجلات طائرة، تعلقوا بها في مطار كابول، بعد إقلاعها.

ونقلت وكالة "آسواكا" الأفغانية، عن سكان محليين قولهم إن الثلاثة أشخاص كانوا يمسكون في عجلات طائرة قبل أن يسقطوا فوق المنازل بعد إقلاعها.

​وأظهرت صور وفيديوهات جموع غفيرة من الأفغان في مطار كابول، الاثنين الماضي، يحاولون الفرار بعد سيطرة حركة طالبان الإرهابية ( المحظورة في روسيا) على العاصمة والاستيلاء على الحكم.