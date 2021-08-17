الجيش الأمريكي يعلن استعداده لاستضافة 22 ألف لاجئ أفغاني

قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية (نورثكوم)، الجنرال جلين فانهيرك، اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة الأمريكية تعمل على تدشين أماكن إقامة طارئة لما لا يقل عن 22 ألف لاجئ أفغاني متوقع فرارهم نتيجة سيطرة "طالبان" على بلادهم.

واشنطن - سبوتنيك. ذكر فانهيرك، الذي يرأس أيضا قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، في اجتماع بودكاست استضافه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "سنستقبل ما يصل إلى 22 ألف [لاجئ]".

وقال فانهيرك إن قاعدة "فورت ماكوي" العسكرية في ويسكونسن ستؤوي في البداية ما بين 10 آلاف و12 ألف من اللاجئين المتوقعين.

وأضاف الجنرال: "نحن نبني منشآت في فورت بليس في تكساس، التي ستؤوي ما لا يقل عن 10 آلاف لاجئ إضافي، مما يسمح للمرافق المشتركة باستيعاب ما مجموعه 22 ألفا".

يوم الأحد الماضي، مع اقتراب القوات الأمريكية من إنهاء انسحابها، أحكمت "طالبان" سيطرتها على أفغانستان بدخول العاصمة كابول، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد لمنع ما وصفه بإراقة الدماء إذا اضطر المسلحون للقتال من أجل المدينة.

في غضون ذلك، اندفع الكثيرون نحو مطار كابول، الذي كان يشهد عمليات إجلاء الأجانب من المدينة، أملا في أن تحملهم الطائرات خارج البلاد، ورصدت الكاميرات مشاهد مأساوية أثناء هذا التدافع.

وأظهرت مقاطع فيديو اقتحام المواطنين لمدرج الطائرات وتشبثهم بعجلات بعضها، حتى أثناء استعدادها للإقلاع، فيما أفادت تقارير بسقوط البعض عن الطائرات عقب تحليقها في الهواء، وتسبب ذلك في وقوع قتلى وجرحى، مما اضطر الجنود لإطلاق الرصاص لتفريق الجموع.