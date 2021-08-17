تضرر 100 ألف منزل وارتفاع عدد قتلى زلزال هايتي إلى قرابة 2000

قالت سلطات الحماية المدنية في هايتي، اليوم الثلاثاء، إن عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز البلاد يوم السبت ارتفع إلى 1941 قتيلا.

وعرقلت أمطار غزيرة وسيول اليوم جهود البحث عن ناجين من الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجة ومساعدة من فقدوا منازلهم أو من هم بحاجة للغذاء والماء.

وأضافت أنه "تم تسجيل أكثر من 9000 جريح في مختلف المقاطعات الأكثر تضرراً ، بما في ذلك 6800 في الجنوب"، مشيرة إلى "أن قرابة الـ 100 ألف منزل تضرر جراء الزلزال".

وضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.2 درجات هايتي صباح أمس السبت قرابة الساعة 8.30 (12.30 بتوقيت غرينتش) ، على بعد 12 كلم من مدينة سان لوي دو سود التي تبعد بدورها 160 كلم عن العاصمة بور أو برنس، وفق المركز الأمريكي لرصد الزلازل.

وشهدت هاييتي مطلع 2010 زلزالا مدمرا خلف نحو 250 ألف قتيل، وسجلت فيه الأمم المتحدة مقتل 102 من موظفيها، يمثلون ثلاثين بلدا مختلفا، وهي أكبر خسارة فردية تتكبدها المنظمة الدولية خلال تاريخها.

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