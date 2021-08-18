المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: أصدقاؤنا وحلفاؤنا لا يتعلقون بالطائرات

قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، بعد وفاة أشخاص في مطار كابول جراء السقوط من طائرة الإجلاء، إن أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة لا يتعلقون بالطائرات.

خلال مقابلة مع شبكة "MSNBC" حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، سُئلت توماس جرينفيلد عن فوضوية الإخلاء الأخير لأصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة.

قالت جرينفيلد: "لقد وضعنا خططًا ونتخذ إجراءات معينة. الوضع الذي نحن فيه ليس فوضويا أو غير مخطط له. إنه صعب، لا أنكر مطلقًا مدى صعوبته. لكننا نحاول إخراج الناس، وأصدقاؤنا وحلفاؤنا لا يتعلقون بالطائرات".

وأوضحت: "حلفاؤنا يتلقون دعمًا من واشنطن، ويتم حل قضية إجلاء الأشخاص من أفغانستان على مدار الساعة".

طرح مقدم البرنامج سؤالا توضيحيا: "أنا فقط لا أريد أن أسيء فهمك، من برأيك كان معلقًا على الطائرات في مطار كابول؟".

أجابت: "لا أعرف، لقد قلت إن الناس كانوا معلقين على الطائرات. وقد رأيت صورا لمئات الأشخاص في المطار. وكل هؤلاء الأشخاص نريد مساعدتهم ونعترف بذلك. لكننا نحاول توفير طريق منظم للأفغان والأشخاص الآخرين حتى يتمكنوا من مغادرة البلاد".

قال مسؤول أمني غربي في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني تم إجلاؤهم حتى الآن على متن رحلات جوية عسكرية خارج كابول.

وأضاف المسؤول أنه لم يتضح بعد متى ستستأنف الرحلات المدنية الجوية من كابول، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.