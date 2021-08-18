جونسون يرحب بالأفغان للعيش بأمان في بريطانيا

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالأفغان للعيش بأمان في بريطانيا، مشيرا إلى أن لدى بلاده التزام دائم تجاه الشعب الأفغاني.

وقال جونسون عبر حسابه الرسمي بفيسبوك: "لدينا التزام دائم تجاه الشعب الأفغاني، وسوف نحترمه".

وأضاف "سيخلق مخطط إعادة التوطين الجديد طريقا آمنا وقانونيا لمن هم في أمس الحاجة إلى القدوم والعيش بأمان في المملكة المتحدة".

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كان قد أعلن في وقت سابق، أن جونسون يعتزم استضافة اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع لمناقشة الوضع في أفغانستان في الأيام المقبلة.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقشا ضرورة التنسيق الدولي لمنع استخدام أفغانستان قاعدة للجماعات الإرهابية.

وأضاف أن "هناك حاجة إلى نهج أوسع لتخفيف محنة الشعب الأفغاني".

كما أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الثلاثاء، أن بلادها تقبل اللاجئين الأفغان من البلاد المجاورة لأفغانستان، وليس من دول أوروبا فقط.

وقالت "نشعر بالقلق لأننا نرى أن إنجازات أفغانستان المتعلقة بالوضع مع الفتيات والنساء والتعليم قابلة للتراجع".

ومع دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين الذين يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان.

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