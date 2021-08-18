إجلاء 216 شخصا بينهم 25 مواطنا فرنسيا من العاصمة الأفغانية كابول

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، "تتواصل عمليات الإجلاء التي بدأت في كابول. وتم تنظيم رحلة طيران جديدة بين كابول وأبو ظبي ليلة 17-18 آب/ أغسطس على متنها 216 شخصًا".

وذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في تغريدة على "تويتر"، أنه "بعد العمليات المعقدة التي أجريت الليلة الماضية في كابول، تم إجلاء 216 شخصا بينهم 25 فرنسيًا و184 أفغانيًا من كابول، وهبطوا للتو في أبو ظبي".

A l’issue d’opérations complexes conduites cette nuit à #Kaboul, 25 Français et 184 Afghans à protéger ont été évacués d’#Afghanistan. Ils viennent de se poser à Abou Dabi. Je rends hommage à nos diplomates, policiers et militaires, dont les efforts courageux se poursuivent. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 18, 2021

​وسيطرت "حركة طالبان" (المنصفة كجماعة إرهابية) على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان؛ فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

وجاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، الذي بدأ مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.