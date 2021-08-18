قتلى وجرحى جراء إطلاق طالبان النار على مسيرة دعم للعلم الوطني الأفغاني في ننغرهار

أطلق مسلحو حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) النار على المشاركين في مسيرة لدعم العلم الوطني لأفغانستان في مقاطعة ننغرهار، حسبما أفاد مصدر محلي.

وأكد المصدر المحلي لـ"سبوتنيك" سقوط جرحى وقتلى جراء إطلاق النار.

وتشهد أفغانستان المزيد من العنف مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد والذي يكتمل في أيلول/ سبتمبر المقبل، وهيمنة حركة "طالبان" على مناطق واسعة، أجبر آلاف المدنيين على ترك بيوتهم وقراهم والنزوح إما إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو التوجه إلى دول مجاورة، لا سيما باكستان وإيران.

ومع دخول حركة "طالبان" إلى العاصمة كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين الذين يحاولون الفرار من البلاد.