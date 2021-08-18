البنك المركزي الأفغاني: الاحتياطات سيتم تجميدها ولن تكون في متناول طالبان

أعلن البنك المركزي الأفغاني، اليوم الأربعاء، أن احتياطات البلاد سيتم تجميدها ولن تكون في متناول "طالبان"، مشيرا إلى أنها موجودة في حسابات أجنبية ولم تتعرض للخطر بأي شكل.

قال القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، أجمل أحمدي، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إن "الاحتياطات الدولية لأفغانستان لم تتعرض للخطر بأي شكل".

Taliban should note this was in no way the decision of DAB or its professional staff.



It is a direct result of US sanctions policy implemented by OFAC. Taliban and their backers should have foreseen this result



Taliban won militarily - but now have to govern. It is not easy. — Ajmal Ahmady (@aahmady) August 18, 2021

وأضاف "أكتب هذا لأنه قيل لي إن طالبان تسأل موظفي البنك عن أماكن الأموال والأصول".

وتابع "إذا كان هذا صحيحا، فمن الواضح أنهم بحاجة ماسة إلى إضافة خبير اقتصادي إلى فريقهم".

وأوضح أن " طالبان لا تزال مدرجة في قوائم العقوبات الدولية، ومن المؤكد أن هذه الأصول سيتم تجميدها ولن تكون في متناول طالبان".

وواصل قائلا "لا أستطيع أن أتخيل سيناريو تمنح فيه الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية طالبان إمكانية الوصول إلى هذه الأموال".

وأشار إلى أنه يعتقد بأن البنوك المحلية قد أخبرت العملاء أنها لا تستطيع إعادة دولاراتهم، لأن البنك المركزي لم يمدهم بالدولار، لافتا إلى أن ذلك صحيح، ولكن ليس بسبب سرقة الأموال أو الاحتفاظ بها في الخزينة، بل لأن جميع الدولارات في الحسابات الدولية تم تجميدها.

وأفاد بأنه نتيجة للأحداث الأخيرة سوف تنخفض العملة، ويرتفع التضخم الذي سيضر بالفقراء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب تعبيره، "طالبان انتصرت عسكريا، وعليها الآن أن تحكم، وهذا ليس سهلا".

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