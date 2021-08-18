طالبان تعين المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد وزيرا للإعلام والثقافة في أفغانستان

قررت حركة "طالبان" (مصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا)، اليوم الأربعاء، تعيين المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد وزيرا للإعلام والثقافة، وذلك بعد أيام من تولي الحركة زمام الأمور في البلاد.

كابول - سبوتنيك. قال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "تعيين ذبيح الله مجاهد متحدث حركة طالبان بصفة وزير الإعلام والثقافة لأفغانستان"، مشيرا إلى أنه "طلب من الموظفين في وزارة الإعلام والثقافة استئناف عملهم وجلس على كرسي الوزارة".

وكان ذبيح الله مجاهد، قد أعلن أمس الثلاثاء، انتهاء الحرب في أفغانستان، بعد سيطرة الحركة على البلاد. وقال، في أول مؤتمر صحفي للحركة بعد دخولها العاصمة كابول، "ليس لدينا أي عداوة مع أي شخص كان، واليوم نعلن انتهاء الحرب في البلاد"، مضيفا أن "أفغانستان تمر بوقت حساس وتمكنت من طرد المحتلين والحصول على استقلالها".

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، ومناطق واسعة من أفغانستان؛ فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع أيار/ مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهاءه بحلول الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر القادم.

فيما قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في حركة طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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