وزير دفاع أفغانستان يدعو الإنتربول الدولي إلى توقيف الرئيس غني بتهمة "بيع الوطن"

دعا وزير دفاع أفغانستان، بسم الله خان محمدي، اليوم الأربعاء، الشرطة الدولية (الإنتربول) إلى توقيف الرئيس الأفغاني الهارب أشرف غني؛ الذي اتهمه بـ "المتاجرة بالوطن".

موسكو - سبوتنيك. وقال محمدي، عبر "تويتر"، "أولئك الذين يتاجرون ويبيعون أوطانهم يجب أن يعاقبوا ويسجنوا"؛ مضيفًا هاشتاغ "الإنتربول، اعتقلوا غني".

وبدأ هاشتاغ "اعتقلوا غني" الانتشار على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤخرا.

وشغل الجنرال محمدي منصبه، حتى دخول مسلحي "طالبان" (المحظورة في روسيا) العاصمة كابول، في 15 آب/ أغسطس الجاري.

وكان الرئيس غني غادر البلاد، قُبيل دخول مسلحي الحركة الأفغانية المتشددة العاصمة والقصر الرئاسي، الأحد الماضي.

وصرح غني، عقب مغادرته، أنه "قرر مغادرة البلاد لتفادي إراقة الدماء"؛ لافتا إلى أن طالبان كانت مستعدة لشن هجوم دموي على كابول، للإطاحة به.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الإثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.