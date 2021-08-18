أمريكا: ندرك رؤية الشعب الإثيوبي بشأن جبهة تحرير تيغراي

أجرى وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، اليوم الأربعاء، محادثات مع المبعوث الخاص الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فليتمان.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أطلع مكونن بالتفصيل فيلتمان على الجرائم التي ترتكبها جماعة "جبهة تحرير تيغراي" الإرهابية ضد القوات الحكومية وكذلك الأعمال التخريبية التي تقوم بها، حسب وصفها.

ونقل الوزير للمبعوث الأمريكي انتقاد بلاده لصمت الولايات المتحدة على ارتكاب كل هذه الجرائم.

وطالب مكونن واشنطن باتخاذ موقف أكثر وضوحا لما يحدث في إقليم تيغراي بشكل يتناسب مع العلاقات بين البلدين.

بدوره، أوضح المبعوث الأمريكي أن حكومة بلاده تدرك رؤية الشعب الإثيوبي حول جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية بصورة واضحة، حسب تعبير الوكالة.

وأكد فيلتمان أن تعزيز وتأكيد استدامة السيادة الإثيوبية والسلام والوحدة هي أساسيات السياسة الأمريكية تجاه إثيوبيا.

كما ذكرت الوكالة أن فيلتمان سيجري عدة مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين أثناء تواجده في إثيوبيا.

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