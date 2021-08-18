فيضانات مفاجئة تقتل 7 إثيوبيين في العاصمة أديس أبابا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، جراء الفيضانات المفاجئة التي حطمت الرقم القياسي في العاصمة أمس، حسبما أعلنت سلطات الإنقاذ اليوم الأربعاء.

وقال مفوض لجنة مكافحة الحرائق والطوارئ والإنقاذ في أديس أبابا، إن سكان سولومون فيسيها أخلوا منازلهم وإن المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

كما قال إن اللجنة تقوم بأنشطة وقائية ومراقبة لحماية السكان من المخاطر المحتملة للفيضانات السريعة، حسبما ذكرت إذاعة "فانا" الإثيوبية.

تسببت السيول الغزيرة بعد ظهر الثلاثاء في فيضانات مفاجئة والتي نتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات في عدة أحياء بالعاصمة أديس أبابا.

في وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت 3 مناطق في ولاية عفار الإثيوبية لفيضان شديد بعدما ارتفع منسوب المياه في نهر الأواش لتتدفق على ضفتيه بسبب الأمطار الغزيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال رئيس مكتب إدارة مخاطر الكوارث والأمن الغذائي في المنطقة، عايد ياسين، إن 100 أسرة فرت من منازلها بسبب الفيضانات التي دمرت أماكن سكنها.

وأضاف المسؤول أن أكثر من 50 هكتارا من الأراضي الزراعية تضررت بشدة، كما تضررت المحاصيل بسبب الفيضانات، حسبما نقلت الإذاعة الإثيوبية "فانا".

وقال ياسين، إن نحو 90 ألف شخص إضافي في 40 قرية من هذه المناطق الثلاثة سيتأثرون بالمخاطر المحتملة للفيضانات بالمنطقة.

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