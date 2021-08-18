"يونيسف": نحو 1.2 مليون شخص تضرروا من زلزال هايتي المدمر

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، بأن زلزال هايتي المدمر الذي ضرب المدينة يوم السبت الماضي أثر على حياة حوالي 1.2 مليون شخص، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل.

موسكو - سبوتنيك. وجاء قي بيان المنظمة: "تشير اليونيسف إلى أن حوالي 1.2 مليون شخص، من بينهم 540 ألف طفل، قد تضرروا من الزلزال المدمر الذي ضرب هايتي يوم السبت الماضي".

وأشار البيان إلى أن اليونيسف تقدم دعما واسع النطاق لمتضرري الزلزال؛ إذ تتواصل إمدادات الأدوية الأساسية إلى مستشفيات هايتي، ونصب الخيام لمن قد تنهار منازلهم، ويجري التخطيط لاتخاذ تدابير لمنع تفكك الأسر وتوفير الدعم النفسي للسكان.

وقال ممثل اليونيسف في هايتي، برونو مايس، بحسب البيان: "في الوقت الحالي، هناك حوالي نصف مليون طفل في هايتي لديهم إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على المأوى والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والغذاء".

وتقدر اليونيسف، أن المنظمة تحتاج إلى حوالي 15 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لما لا يقل عن 385 ألف شخص في البلاد، بما في ذلك 167 ألف طفل دون سن الخامسة، خلال الشهرين المقبلين.

وضرب زلزال شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر سواحل هايتي يوم السبت الموافق 14 آب/أغسطس الجاري. وأعلنت السلطات في هايتي، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1941 قتيلا وأكثر من 9 آلاف جريح، فيما اعتبر المئات في عداد المفقودين.

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