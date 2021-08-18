زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب ساحل فانواتو وتهديدات بتسونامي

وبحسب الهيئة، بعد الهزة الأولى، استقرت القوة عند 6.8 درجة بمقياس ريختير، وكان مركز الزلزال يقع على عمق 91 كم.

ووفقا لها، فإن مركز الهزات كان على بعد حوالي 16 كم شمال مدينة بورت أورلي، حيث يعيش 1951 شخصًا.

وفقًا للمركز الوطني الأمريكي للتحذير من تسونامي، فقد تم الإعلان عن خطر حدوث تسونامي.