برلين تعلن موعد لقاء ميركل وبوتين

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، عن يوم لقاء مستشارة البلاد أنغيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في روسيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن زايبرت، للصحفيين: "رحلة يوم الجمعة إلى موسكو لها برنامج شديد التركيز، فهو يركز على المفاوضات مع الرئيس الروسي".

وأضاف زايبرت: "في الواقع هناك ثلاث نقاط في البرنامج، هي وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر بالكرملين، ثم المفاوضات مع الرئيس بوتين، ثم مؤتمر صحفي مشترك".

وكان زايبرت قد أعلن أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، تعتزم زيارة روسيا يوم 20 أغسطس الجاري.