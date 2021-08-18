وكالة: وفد من مجلس الوزراء الأفغاني السابق يطلب اللجوء المؤقت في قطر

طالب أعضاء وفد الحكومة الأفغانية المنحلة، المشاركين في مفاوضات مع ممثلين عن حركة طالبان المتشددة (المحظورة في روسيا) في الدوحة، التي سيطرت على السلطة في البلاد، بالحصول على حق اللجوء المؤقت في قطر.

وبحسب وكالة "باجفوك" التي نقلت ذلك، اليوم الأربعاء، فإن أعضاء الوفد طالبوا بالحصول على اللجوء في قطر.

ووفقا للوكالة، فإن "الوفد الحكومي السابق [لأفغانستان] طلب اللجوء المؤقت في قطر ريثما يتم تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان".

Afghan delegation in Qatar seeks temporary asylum https://t.co/tXIqvXRMx5 pic.twitter.com/LxcrnXoDEq — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".