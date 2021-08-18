بيان دولي: قلقون للغاية بشأن النساء الأفغانيات وحقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول عدة عن قلقها بشأن أوضاع النساء في أفغانستان وحقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل، وذلك في أعقاب سيطرة حركة طالبان المتشددة (المحظورة في روسيا) على زمام الأمور في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان نُشر على موقع الاتحاد الأوروبي فقد وقعت كل من ألبانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور والاتحاد الأوروبي وهندوراس وغواتيمالا ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا والنرويج وباراغواي والسنغال وسويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بيانا مشتركا قالت فيه: "نحن قلقون للغاية بشأن النساء والفتيات الأفغانيات، وحقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل".

وأضاف البيان: "ندعو من هم في مواقع القوة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهم"، منوها: "سنراقب عن كثب كيف تضمن أي حكومة مستقبلية الحقوق والحريات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة النساء والفتيات في أفغانستان خلال العشرين عامًا الماضية".

وتشهد أفغانستان المزيد من العنف مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد والذي يكتمل في أيلول/ سبتمبر المقبل، وهيمنة حركة طالبان على مناطق واسعة، أجبر آلاف المدنيين على ترك بيوتهم وقراهم والنزوح إما إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو التوجه إلى دول مجاورة، لا سيما باكستان وإيران.

ومع دخول حركة طالبان إلى العاصمة كابول، سابقت البلدان الغربية الزمن لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها في هذا البلد في أسرع وقت.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، إذ امتلأ المطار بمئات المواطنين الذين يحاولون الفرار من البلاد.