بعد فيضانات إثيوبيا المفاجئة... ارتفاع منسوب مياه النيل في السودان وسط تحذيرات

ارتفع منسوب مياه النيل في السودان، اليوم الأربعاء، وبالتحديد عند محطة الخرطوم إلى 17.09 متر، وهو مستوى يقل 57 سنتيمترا فقط عن أعلى المستويات المسجلة.

في الوقت ذاته، سجلت محطة عطبرة 16.05 متر، أي ما يقل عن أعلى منسوب مسجل بنحو 59 سنتيمترا، فيما سجلت محطة شندي 17.85 متر، أقل من أعلى منسوب بـ59 سنتيمتر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضحت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري السودانية أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية اليوم، بلغ 600 مليون متر مكعب، وبلغ إيراد نهر عطبرة 373 مليون متر مكعب و130 مليون متر مكعب للنيل الأبيض.

وفي بيانها، حثت اللجنة المواطنين السودانيين في كل القطاعات بـ"أخذ التحوطات والتدابير اللازمة، استعدادا لمواجهة أية حالة طوارئ في ظل ارتفاع مناسيب الأنهار".

في جانب آخر، وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إثيوبيا مقتل سبعة أشخاص في العاصمة أديس أبابا، جراء الفيضانات المفاجئة التي حطمت الرقم القياسي أمس.

وقال مفوض لجنة مكافحة الحرائق والطوارئ والإنقاذ في أديس أبابا، إن سكان سولومون فيسيها أخلوا منازلهم وإن المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السيول الغزيرة بعد ظهر الثلاثاء، تسببت في فيضانات مفاجئة والتي نتج عنها خسائر في الأرواح والممتلكات في عدة أحياء بالعاصمة أديس أبابا.

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