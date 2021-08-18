خلوصي أكار يعلن بدء إجلاء المواطنين الأتراك من أفغانستان

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة بدأت إجلاء جزء من المواطنين الأتراك الموجودين في أفغانستان، وذلك بعدما سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم، قبل أيام.

ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول أكار، بأنه يجري إجلاء المواطنيين الأتراك بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية التركية.

#عاجل |وزير الدفاع التركي: بدأنا بإجلاء جزء من مواطنينا من أفغانستان بواسطة طائرة تابعة لقواتنا الجوية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2021

وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده تتخذ كل التدابير اللازمة لحماية جنود الجيش التركي الموجودين في أفغانستان.

#عاجل |وزير الدفاع التركي: اتخذنا كافة التدابير اللازمة لحماية جنودنا المتواجدين في أفغانستان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2021

وتقوم العديد من الدول بإجلاء مواطنيها من أفغانستان إثر سيطرة حركة طالبان على الحكم في 15 أغسطس/ آب الجاري.

وكانت تركيا تشارك في مهمة تأمين مطار كابول الدولي ضمن مهمة القوات الدولية التي كانت تعمل في أفغانستان، قبل قرار الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من هناك.

ونقلت وكالة "رويترز"، الاثنين الماضي، عن مصدرين أمنيين تركيين، قولهما إن أنقرة تخلت عن خططها للسيطرة على مطار كابول، وأنها مستعدة لتقديم الدعم الفني ​​إذا طلبت حركة طالبان ذلك.

وتسبب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في تدهور الأواضع الأمنية في البلاد بصورة متسارعة، أدت إلى انهيار قوات الأمن والجيش الأفغاني وسيطرة حركة طالبان على الحكم.