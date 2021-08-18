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    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال حفل تأبين للجنود الذين سقطوا في حرب 2014 مع غزة ، في قاعة إحياء ذكرى المقبرة العسكرية في جبل هرتسل في القدس ، 20 يونيو 2021

    رئاسة الوزراء الإسرائيلية: السيسي يوجه دعوة إلى بينيت لزيارة مصر قريبا

    © REUTERS / POOL
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    وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، لزيارة القاهرة خلال الأسابيع المقبلة.

    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
    رئيس المخابرات المصرية يزور القدس للقاء بينيت وغانتس عقب إطلاق صواريخ من غزة
    القاهرة- سبوتنيك. وقال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان: "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم لأول مرة وزير المخابرات المصري السيد عباس كامل في مكتبه بأورشليم"، مؤكدا أن "الوزير كامل وجه دعوة لرئيس الوزراء بينيت، باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي, للقيام بزيارة رسمية إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة".

    وتابع غندلمان بأن الجانبين بحثا "الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية"، مشيرا إلى أنه "كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة".

    وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت في وقت سابق اليوم، أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، يزور القدس، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، لبحث تثبيت التهدئة، بعد إطلاق صواريخ الاثنين الماضي من قطاع غزة.

    وقالت القناة "13" الإسرائيلية، إن "رئيس المخابرات المصرية عباس كامل يتوجه اليوم إلى القدس لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الدفاع بني غانتس، على خلفية إطلاق الصواريخ من غزة، ومحاولة تثبيت اتفاق تهدئة طويلة الأمد".

    وأوضحت القناة الإسرائيلية، نقلا عن مصادرها، أن "عباس كامل سيتوجه عقب لقائه بينيت إلى رام الله للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مؤكدة أنه "لا علاقة بين المحادثات مع المخابرات المصرية ومسألة إدخال الأموال القطرية لغزة".

    وأفادت قناة "كان" الرسمية، الاثنين الماضي، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت ونيرعام وإيبيم وإيرز، فيما نشرت القناة مقطع فيديو يوثق عملية اعتراض القبة الحديدة أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مستوطنة سديروت.

    من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على "تويتر": "في أعقاب الإبلاغ عن عملية الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضها مقاتلو سلاح الجو الإسرائيلي".

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