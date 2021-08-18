وزير الخارجية الفرنسي: على طالبان إثبات أنها تغيرت بالأفعال لا بالأقوال

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان آيف لودريان، أنه على حركة طالبان [المحظورة في روسيا]، أن تثبت بالأفعال أنها تغيرت مثلما تقول.

القاهرة- سبوتنيك. وفي تغريدة نشرها، اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، كتب لودريان: "طلبت أن تظهر طالبان بالأفعال أنها تغيرت كما تقول. الأمر متروك لهم لإثبات ذلك".

وأعاد رئيس الدبلوماسية الفرنسي تأكيد وقوف باريس بجانب الشعب الأفغاني.

#Afghanistan : J’ai demandé que les Taliban démontrent par des actes qu’ils ont changé comme ils le disent. A eux d’en faire la preuve. La France se tient aux côtés du peuple afghan. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 18, 2021

​وكانت المندوبة الفرنسية في الأمم المتحدة أعربت عن إدانة بلدها للعنف وانتهاك حقوق الإنسان في أفغانستان.

ودعت في كلمتها إلى جلسة طارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابول، وكانت فرصة لتعلن الدول عن موقفها من الحدث، الاثنين الماضي، إلى وقف إطلاق نار فوري واحترام القانون الدولي.

وأضافت: "لا بد من حماية النساء وحقوقهن في أفغانستان وحماية التقدم الديمقراطي ومكافحة الجرائم المنظمة وخصوصا تهريب المخدرات".