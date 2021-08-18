عدد القوات الأمريكية في مطار كابول يبلغ 4500 جندي

قال مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن عدد القوات الأمريكية في مطار كابول الدولي بلغ نحو 4500 جندي.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه من المقرر أن يصل عدد القوات الأمريكية في مطار كابول إلى 6000 في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمني في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن 17 شخصا أصيبوا، اليوم الأربعاء، بتدافع عند بوابة المطار في العاصمة الأفغانية كابول في ظل تكثيف الدول الغربية عملياتها لإجلاء دبلوماسييها.

وصرح المسؤول، الذي كان يعمل في المطار، أن المدنيين الأفغان الذين كانوا يسعون للمغادرة بعد أن سيطرت طالبان على العاصمة، يوم الأحد الماضي، طُلب منهم عدم التجمع حول المطار ما لم يكن لديهم جواز سفر وتأشيرة للسفر، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "إنه لم يسمع أي تقارير عن أعمال عنف من قبل مقاتلي طالبان خارج المطار".

وبسطت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام والسيطرة على جميع المعابر الحدودية، ومن ثم دخولها قصر الرئاسة والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول الأحد الماضي.