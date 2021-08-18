منظمة دولية تعترض على قرار الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل صفة مراقب

أعربت مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن قلقها واعتراضها على قرار الاتحاد الأفريقي منح إسرائيل صفة العضو المراقب.

"أعربت القمة عن قلقها واعترضت على القرار الأحادي الذي اتخذته مفوضية الاتحاد الأفريقي، بمنح دولة إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الأفريقي".

موسكو – سبوتنيك . وجاء في بيان، نشر على موقع رئاسة جنوب أفريقيا، بعد انتهاء القمة الـ41 في ليلونغوي عاصمة جمهورية ملاوي:

كانت مفوضية الاتحاد الأفريقي أعلنت، في 22 تموز/يوليو الماضي، عن قرار منح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد.

وتأتي الخطوة، بعد نحو عقدين من فقدان إسرائيل وضعها كمراقب، في أعقاب حل منظمة الوحدة الأفريقية وإنشاء الاتحاد الأفريقي، في 2002؛ بعد ضغوط مارستها ليبيا.

يذكر أن مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية هي منظمة دولية، تم تأسيسها في عام 1992؛ وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وضمان السلم والأمن في دول أفريقيا الجنوبية، وتضم 16 دولة.

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