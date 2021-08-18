مقتل جندي باكستاني وعنصر إرهابي في اشتباكات بالقرب من الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، سقوط أحد أفراده في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان قتل فيها أحد العناصر المسلحة، وذلك في منطقة "كانيغورام" شمال غربي البلاد.

إسلام آباد - سبوتنيك. قالت هيئة استعلامات الجيش الباكستاني، في بيان اليوم الأربعاء: "قتل جندي في اشتباكات بين قوات حرس الحدود مع عناصر مسلحة في منطقة كانيغورام [شمال غربي البلاد] الواقعة جنوب وزيرستان على خط التماس الحدودي بين باكستان وأفغانستان".

وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود قامت بعمليات تمشيط واسعة على الحدود وتعقبت مجموعة من العناصر المسلحة الذين لاذوا بالفرار.

وتأتي تلك الهجمات في وقت تشهد فيه الحدود الباكستانية ـ الأفغانية نوعا من الترقب والحذر، حيث أعلن الجيش الباكستاني حالة التأهب القصوى وعزز من تواجده في عدد من المناطق الحدودية نظرا للتطورات التي تجري في أفغانستان والمتعلقة بسيطرة حركة طالبان المتشددة [المحظورة في روسيا] على السلطة.

وفتحت السلطات الباكستانية، أمس الثلاثاء، معبري "طورخم" و"تشمن" الحدوديين لحركة العبور بين باكستان وأفغانستان أمام بعض الشاحنات وعدد من المواطنين الأفغان بشكل جزئي.

وكان وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد، قد أعلن يوم الأحد الماضي، أنه لن يتم فتح معبر "طورخم" الحدودي مع أفغانستان في أعقاب سيطرة طالبان على مدينة جلال آباد [مركز ولاية ننغرهار].

واستولت حركة طالبان يوم 15 آب/أغسطس الجاري، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري؛ بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد في اليوم نفسه.

وأعلن الرئيس غني، في وقت سابق، أنه "قرر مغادرة البلاد لمنع المذبحة"، فيما أشارت وسائل إعلام أفغانية وعالمية عديدة إلى أنه توجه وعائلته إلى سلطنة عمان.