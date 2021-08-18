العثور على إحدى أكبر شذرات الكهرمان هذا العام في منطقة كالينينغراد الروسية

صرحت المتحدثة الصحفية باسم مصنع كالينينغراد للكهرمان الروسي، يوليا ماميرباييفا، اليوم الأربعاء، أن المتخصصين عثروا على إحدى أكبر شذرات الكهرمان، بوزن 1.7 كيلوغرام ؛ وهي أكبر القطع التي عثر عليها هذا العام.

كالينينغراد - سبوتنيك. وقالت ماميرباييفا للصحفيين: "تم اكتشاف عينة فريدة من قبل موظفي مصنع كالينينغراد للكهرمان في محجر بريمورسكي، والذي يتم إنتاجه في أكبر مناجم كهرمان البلطيق في العالم، حيث كان وزن الكتلة الصلبة حين اكتشافها 1762 غراماً، وهي على شكل قريب من شكل المربع؛ سميت هذه القطعة ثقيلة الوزن بـ"العسل". وجرى اختيار الاسم في المقام الأول تكريما لعيد الـ"العسل المخلص"، الذي احتفل به المسيحيون الأرثوذكس يوم السبت الماضي".

وأصبحت كتلة "العسل"، الكتلة الصلبة السابعة عشرة التي يتم العثور عليها في عام 2021، حيث تم استخراج الكتلة من الوزن الثقيل السابقة، "سترايتيل"، في الـ8 من شهر آب/أغسطس الجاري.

وذكرت المتحدثة باسم المصنع، أنه في الطبيعة، نادراً ما يتم العثور على شذرات (عينات من الكهرمان تزن أكثر من كيلوغرام واحد) – البعض من هذه الأحجار يجري العثور عليها داخل مئات الأطنان من المواد الخام.

هذا ويُستخرج الكهرمان على ساحل بحر البلطيق في منطقة كالينينغراد. وبحسب الخبراء، تتركز هناك نحو 90 في المئة من احتياطيات العالم المؤكدة من هذه المادة المعدنية. ويعتبر مصنع كالينينغراد للكهرمان (جزء من شركة روستيخ الحكومية)، المؤسسة الوحيدة في روسيا التي تقوم بإنتاج وصناعة هذه المادة.