أردوغان يستقبل آبي أحمد في أنقرة... فيديو وصور

يقوم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بزيارة رسمية إلى تركيا، يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أكد في تصريحات سابقة استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم إلى أديس أبابا.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، ونشرت صورا ترصد لحظة وصول آبي أحمد، إلى أنقرة.

وكتبت: "وصل رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له إلى العاصمة التركية، في زيارة عمل رسمية".

Prime Minister @AbiyAhmedAli and his delegation have arrived in Ankara, Turkey for a working visit. Prime Minister Abiy Ahmed will be meeting with President Recep Tayyip Erdogan where they are expected to discuss bilateral and regional issues of mutual interest.#PMOEthiopia pic.twitter.com/HvXN0yQzbY — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) August 18, 2021

وتابعت: "سيلتقي آبي أحمد، خلال الزيارة، بالرئيس التركي"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونشرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية مقطع فيديو، يرصد جانبا من مراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لرئيس وزراء إثيوبيا عقب وصوله إلى البلاد.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي https://t.co/nERzXGqP2i — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2021

وقبل أسبوعين، وعد الرئيس التركي بتوفير كافة أنواع الدعم إلى إثيوبيا، خلال مباحثات هاتفية مع آبي أحمد.

وتعد تركيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي في إثيوبيا برأس مال يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، ويأتي ذلك ضمن مساعي أنقرة لتعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية.