بولندا تنشر ألف جندي لحماية الحدود مع بيلاروسيا

قال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، ماتشي فاشيك، اليوم الأربعاء، إن السلطات البولندية نشرت ألف جندي على حدود البلاد مع بيلاروسيا بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وارسو- سبوتنيك. وذكر ماتشي فاشيك، أنه "تم تعزيز الحدود. حرس الحدود مدعومون بألف جندي من الجيش البولندي". فيما قالت الوزارة في بيان منفصل إن بولندا تعتزم بناء أسوار إضافية على الحدود مع روسيا البيضاء.

وأضافت: "حتى الآن، تم تجهيز نحو 100 كيلومتر [62 ميلا] من الحدود بسياج من الأسلاك الشائكة في المنطقة التي تحرسها الوحدة الإقليمية لحرس الحدود في بودلاسكي".

ومن المخطط كذلك تجهيز 50 كيلومتر أخرى بسياج في المنطقة الخاضعة للحراسة عن طريق قوات الجيش. كما جاء في البيان.

اتهمت بولندا وليتوانيا المجاورة بيلاروسيا بالسماح للمهاجرين بعبور الحدود لدخول الاتحاد الأوروبي انتقاما لفرض عقوبات اقتصادية شاملة على مينسك.

الرئيس البيلاروسي، بدوره، يجادل بأن حكومته لا تستطيع تعزيز أمن الحدود بسبب العقوبات. وتم اعتقال أكثر من 750 مهاجرا غير شرعي في بولندا على الحدود مع بيلاروسيا.

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