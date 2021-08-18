وكالة: مصرع 3 أشخاص في تظاهرة مناهضة لطالبان في جلال آباد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 10 آخرين ، بعد أن أطلق عناصر من حركة طالبان (المحظورة في روسيا) النار على احتجاجات ضد الحركة في مدينة جلال آباد الأفغانية، بحسب شهود عيان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شاهدين، بأن إطلاق النار وقع عندما حاول عدد من السكان رفع العلم الوطني الأفغاني في ميدان بالمدينة.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة "باجوك" المحلية للأنباء، متظاهرين في المدينة يركضون وهم يحملون العلم الأفغاني، بينما يسمع خلفهم صوت دوي إطلاق النار.

وقال مسؤول سابق بالشرطة إن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 13 في الاحتجاجات.

في المقابل، ذكر مصدر في حركة طالبان أن شخصا قُتل في جلال آباد الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا إلى الشرق من كابول.

وقال عضو في الحركة كان موجودا في المدينة أثناء الحادث: "كان هناك بعض مثيري الشغب الذين أرادوا إثارة مشكلات لنا". واتهم المتظاهرين باستغلال سياسات الحركة "اللينة".

وخلال الأسابيع الأخيرة، اجتاحت حركة طالبان المدن الكبيرة في البلاد، حتى سيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي هذا الأسبوع بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.