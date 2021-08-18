ظريف: "دعاة الحرب على الإرهاب" احتلوا أفغانستان لتحقيق مصالحهم وتركوها عندما فشلوا

هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب انسحابهم من أفغانستان، مؤكدا أنهم تركوها عندما لم يتمكنوا من تحقيق مصالحهم باسم "الديمقراطية والحرب على الإرهاب".

ووصف ظريف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو بـ"دعاة الديمقراطية"، الذين يحتلون البلاد من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة.

For all their talk of democracy & War on Terror, events in Afghanistan & statements by US & NATO officials prove:



They invaded & occupied Afghanistan & elsewhere ONLY to pursue their own interests—but couldn't even achieve that.



US/NATO now have clear obligation to compensate. pic.twitter.com/ZVG2d7PhyN — Javad Zarif (@JZarif) August 18, 2021

وقال: "كل أحاديثهم عن الديمقراطية والحرب على الإرهاب وتصريحاتهم التي كانوا يدلون بها عن الأحداث في أفغانستان تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، قاموا بغزو واحتلال أفغانستان وأماكن أخرى، لتحقيق مصالهم".

ظريف يصف أمريكا و"الناتو" بـ"دعاة الحرب على الإرهاب" ويدعوهم لتعويض أفغانستان

وأضاف ظريف: "لم يتمكنوا من تحقيق أي شيء حتى مصالحهم الخاصة".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو تعويض أفغانستان... هذا التزام لا لبس فيه".

وتسبب قرار الانسحاب من أفغانستان في تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد بوتيرة متسارعة، أدت إلى انهيار الجيش الأفغاني وسقوط العاصمة الأفغانية في قبضة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في 15 أغسطس/ آب الجاري.

وتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لانتقادات واسعة وتراجعت شعبيته لمستويات غير مسبوقة منذ توليه السلطة بسبب سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

ورغم ذلك يدافع الرئيس الأمريكي عن قراره، مؤكدا أنه قرار صحيح لحماية أرواح الجنود الأمريكيين وإنهاء حرب يقول إنه كان يجب إنهاؤها منذ وقت طويل.

ووصف بايدن أفغانستان بـ"مقبرة الإمبراطوريات"، مؤكدا أن الحل العسكري لا يمكن أن يحقق الاستقرار في أفغانستان.