"الصحة العالمية" عن الجرعات المعززة: هناك ما يكفي من اللقاح لكنه لا يوجه للأماكن الصحيحة

قالت المسؤولة العلمية في منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، إن البيانات الحالية لا تشير إلى أن هناك حاجة إلى الجرعات المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة "رويترز".

وفي المؤتمر ذاته، قال مستشار منظمة الصحة العالمية، بروس أيلوارد، مشيرا إلى الجرعات المعززة التي تقدم في الدول الغنية: "هناك ما يكفي من اللقاح حول العالم ولكنه لا يوجه إلى الأماكن الصحيحة، وبالترتيب الصحيح".

وأكد أنه ينبغي إعطاء جرعتين من اللقاح لجميع المعرضين للخطر حول العالم قبل تقديم جرعات معززة لمن تم تطعيمهم بشكل كامل، مضيفا: "نحن بعيدون للغاية عن هذا".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال المدير العام للمنظمة "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" إن الدول الغنية لا ينبغي أن تطلب جرعات معززة لسكانها المطعمين، في الوقت الذي لم تحصل فيه حتى الآن دول أخرى على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال تيدروس إنه ينبغي عليها بدلا من ذلك، توجيه الجرعات إلى برنامج "كوفاكس" الهادف إلى ضمان الوصول المتساوي للقاح.