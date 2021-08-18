الكرملين: بوتين يبحث الوضع في أفغانستان مع نظيره الإيراني

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عبر اتصال هاتفي، الوضع في أفغانستان.

وجاء في بيان الكرملين: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث تم إيلاء الكثير من الاهتمام للأحداث التي تجري في أفغانستان، وتم التعبير عن الاستعداد للمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في هذا البلد".

وأضاف البيان: "كما تمت مناقشة آفاق استئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وتابع البيان: "هنأ فلاديمير بوتين، إبراهيم رئيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتوليه منصبه".

والاثنين الماضي، استطاعت حركة "طالبان" السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عددا من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.