الخارجية الأرمينية تدحض شائعات حول مفاوضات مع باكو بشأن تبادل أراض

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن أرمينيا لا تتفاوض مع أي دولة بشأن مسألة تبادل الأراضي.

يريفان - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الأرمينية، في رد لها على طلب استفسار تقدم به موقع "إيتش.إي.تي.كيو. أي.إم" على الإنترنت، حول ما يتردد من مزاعم بشأن احتمال تبادل أراض بين يريفان وباكو: "إن جمهورية أرمينيا لا تتفاوض مع أي دولة بشأن مسألة تبادل الأراضي".

يذكر أنه سبق وصرح رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بأن هناك أراض لأرمينيا السوفيتية بقيت داخل حدود أذربيجان، وبالعكس، "الأراضي التي كانت تابعة لأذربيجان السوفياتية بقيت داخل حدود أرمينيا".

وأضاف أنه من الضروري الآن إدراك ما يجب القيام به. ويعتقد أن "هناك خيارات مختلفة، على سبيل المثال، القيام بترسيم الحدود الحالية كونها حدودًا دولية".

وبعد هذا التصريح، ظهرت أراء ووجهات نظر تترد في الشبكات الاجتماعية حول احتمال تبادل الأراضي بين البلدين.

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