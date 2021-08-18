بلينكن يتحدث عن أولويات أمريكا في أفغانستان بعد الانسحاب

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، تناولا خلالها تطورات الأوضاع في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

وجاءت مباحثات الجانبين بعد أيام من سيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على الحكم في أفغانستان.

I spoke with Canadian Foreign Minister @marcgarneau last night about our ongoing efforts in Afghanistan. The safety and security of our citizens and vulnerable Afghans remain our top priorities. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 18, 2021

وكتب بلينكن على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "تحدثت مع وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، الليلة الماضية، عما نبذله من جهود في أفغانستان".

وتابع: "حماية وتأمين مواطنينا والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر لا تزال على قمة أولوياتنا بشأن أفغانستان".

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من أفغانستان، بعد 20 عاما من الحرب، التي بدأتها عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وتسبب ذلك في تدهور الأوضاع في أفغانستان بوتيرة متسارعة أدت إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم، وبدء العديد من الدول إجلاء رعايها من أفغانستان.