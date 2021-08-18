إعلام: قطر ترسل مساعدات إنسانية إلى أفغانستان

من المقرر وصول طائرة مساعدات إنسانية للمواطنين الأفغان في كابول، مساء اليوم الأربعاء، قادمة من قطر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

كابول- سبوتنيك. ومن المتوقع أن يتم توزيع المساعدات على النازحين بسبب الأعمال القتالية في أفغانستان، وفقا لما أوردته وكالة "باجفاك" الأفغانية نقلا عن مصدر.

وأحكمت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قبضتها على أفغانستان؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في أيار/ مايو الماضي، وينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ودخل مقاتلو الحركة، الأحد الماضي، العاصمة كابول، دون أن يواجهوا مقاومة تذكر من القوات الحكومية، خاصة بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد؛ "حقنا للدماء"، على حسب قوله.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.