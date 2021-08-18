متحدث باسم طالبان: أفغانستان لن تكون ديمقراطية

قال متحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، وحيد الله الهاشمي، إن أفغانستان لن تكون ديمقراطية، مشيرا إلى أنها ستحكم وفق الشريعة الإسلامية.

وقال الهاشمي لوكالة "رويترز": "من حيث المبدأ، لن يكون هناك نظام ديمقراطي (في البلاد)، لأن هذا النظام لا علاقة له ببلدنا... لن نناقش نوع النظام السياسي الذي ينبغي تطبيقه في أفغانستان، لأن الإجابة واضحة بالفعل.. قانون الشريعة الإسلامية فقط، وهذا كل شيء".

الاثنين الماضي، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.