السفارة الروسية: بعثة الأمم المتحدة ستستأنف عملها في قندهار وعدد من المدن الأفغانية

أعلنت السفارة الروسية لدى أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن البعثة الأممية تعتقد أن الوضع يستقر في أفغانستان وتخطط لاستئناف الأنشطة في قندوز وجلال آباد وقندهار.

موسكو - سبوتنيك. وقال السكرتير الإعلامي للسفارة الروسية، نيكيتا إيشينكو، لوكالة "سبوتنيك": "إنهم (بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان) بحاجة إلى موظفين جدد. وسيستأنفون أنشطتهم في قندوز وجلال آباد وقندهار، نظرًا لاستقرار الوضع".

وأوضح أنه لهذا السبب، وصلت طائرة تابعة لشركة الطيران الروسية "يو تي آير" إلى العاصمة الأفغانية؛ وتم استئجارها لنقل موظفي الأمم المتحدة.

هذا وأحكمت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قبضتها على أفغانستان؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، وينتهي في أيلول/سبتمبر المقبل.

ودخل مقاتلو الحركة، الأحد الماضي، العاصمة كابول، دون أن يواجهوا مقاومة تذكر من القوات الحكومية، خاصة بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد؛ "حقنا للدماء"، على حسب قوله.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الإثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.