أردوغان: إثيوبيا سلمتنا جميع المدارس التابعة لتنظيم غولن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إثيويبا سلمت جميع المدارس التابعة لتنظيم غولن "الإرهابي" إلى وقف المعارف التركي، الأسبوع الماضي.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة، إن تركيا على استعداد للمساهمة بشتى الوسائل لحل النزاع بين أديس أبابا والخرطوم بشأن منطقة الفشقة.

مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد https://t.co/dXubbb18uA — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2021

من جانبه، قال أحمد إن أديس أبابا تولي أهمية كبيرة للصداقة والشراكة مع تركيا، التي أكد أنها تتمتع بنفوذ دولي ولها دور في هيكلة العلاقات العالمية.

في وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس التركي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وذكرت الرئاسة التركية في بيان الثلاثاء، أن زيارة أحمد تنطوي على أهمية بالغة، لتزامنها مع الاحتفال بالذكرى السنوية 125 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت أن الزعيمين سيبحثان العلاقات الثنائية بكامل جوانبها، وسبل تعزيزها في كافة المجالات والقطاعات، إلى جانب مناقشة قضايا وملفات إقليمية ودولية.

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