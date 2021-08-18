رئيسي لبوتين: نجاح إيران وروسيا في سوريا فتح نوافذ جديدة لمزيد من التعاون

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، أن تعزيز العلاقات مع روسيا تمثل أولوية خاصة بالنسبة لسياسة البلاد، معربا عن استعداده للتعاون مع روسيا من أجل إحلال السلام في أفغانستان.

طهران - سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة الإيرانية، قال رئيسي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن "تعزيز العلاقات مع روسيا أولوية لسياسة بلاده الخارجية"، مضيفا: "لدينا إرادة جادة لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الشاملة حول التعاون الإيراني الروسي في أقرب وقت ممكن".

بدوره، شدد بوتين على أن "تطوير العلاقات مع إيران له أهمية كبيرة بالنسبة لبلاده"، وأن "تصريحات المرشد الأعلى لإيران، التي قال فيها إن الثقة المتبادلة والقدرة الاقتصادية العالية بين إيران وروسيا يمكن أن تؤدي إلى نتائج ملموسة في المجالات الثنائية، محفورة في ذاكرتي".

وعن الوضع في أفغانستان، أعرب رئيسي عن "استعداده لأي تعاون من أجل إحلال السلام والهدوء في أفغانستان"، مضيفا أن "التجربة الناجحة للتعاون الإيراني الروسي في مكافحة الإرهاب التكفيري في سوريا فتحت نوافذ جديدة للجانبين لزيادة التعاون بينهما"، وفق تعبيره.