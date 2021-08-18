لودريان: تصريحات طالبان ليست كافية من أجل الاعتراف الدولي

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان آيف لودريان، أن تصريحات طالبان الأخيرة ليست كافية من أجل الحصول على اعتراف دولي، موضحا أنه حينما تأخذ السلطة بالقوة، فليس لديك الشرعية.

وبين لودريان، في حوار مع قناة "بي أف أم تي في" الفرنسية: "أعلم أنهم يبذلون جهدا من أجل الحصول على اعتراف دولي، ولكن ليس كافيا القيام بتصريحات، ينبغي أن يكون هناك أفعال".

Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian): "Il faut être extrêmement vigilant" pour "éviter que l'Afghanistan redevienne un sanctuaire terroriste" pic.twitter.com/0UwiZIhq0Z — BFMTV (@BFMTV) August 18, 2021

وقال: "قضية الاعتراف بطالبان ليست قضية الساعة بالنسبة لفرنسا اليوم".

Talibans: pour Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian), "la question de la reconnaissance n'est pas une question d'actualité pour la France aujourd'hui" pic.twitter.com/Dc4LSPvdMV — BFMTV (@BFMTV) August 18, 2021

وتابع الوزير الفرنسي: "حينما تأخذ السلطة بالقوة، فليس لديك شرعية، نحن نعلم طالبان، ونعلم ماذا فعلت في الماضي، وأعمال العنف التي ارتكبها بعضهم مؤخرا".

Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian): "En matière de solidarité, je crois que nous n'avons pas beaucoup de leçons à recevoir" pic.twitter.com/wB7dZC1fx7 — BFMTV (@BFMTV) August 18, 2021

ولفت الوزير إلى أن اهتمام الحكومة يرتكز على إعادة المواطنين الفرنسيين.

🔴 Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) à propos des talibans: "Quand on prend le pouvoir par la force, on n'est pas légitime" pic.twitter.com/zBrgi9L7ok — BFMTV (@BFMTV) August 18, 2021

وأوضح لودريان أن الوضع يبدو مشوشا في أفغانستان في الوقت الحالي، مؤكدا على ضرورة اليقظة لمنع هذه الدولة من أن تصبح ملاذا للإرهابيين مرة أخرى.

الاثنين الماضي، استطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، بدون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غني، على متن طائرة إلى خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.