الرئيس الأفغاني أشرف غني يخرج عن صمته ويتحدث من الإمارات... فيديو

ظهر الرئيس الأفغاني، أشرف غني، لأول مرة، بعد هروبه من أفغانستان في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

وشارك الرئيس أشرف غني، بثا مباشرا له، اليوم الأربعاء، وجه من خلاله خطابا إلى شعبه بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده.

وقال غني: "أجبرت على الخروج من أفغانستان ولم أرغب أن أكون سببا في إراقة الدماء في كابول"، نافيا جميع التقارير التي تحدثت عن مغادرته أفغانستان بكم ضخم من الأموال، ويقول إنه وصل إلى البلد المستضيف (الإمارات) بأيد خالية.