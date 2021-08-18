أردوغان: قواتنا في أفغانستان لم تكن أبدا قتالية... ومستعدون لاستقبال قادة طالبان

نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن يكون وجود القوات التركية في أفغانستان بهدف المشاركة في مهام قتالية، معربا في الوقت ذاته عن استعداد أنقرة لاستقبال قادة حركة طالبان.

قال أردوغان في تصريحات، اليوم الأربعاء: "قواتنا في أفغانستان لم تكن أبدا قوة قتالية ولم نستخدم جنودنا هناك كقوة أجنبية"، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

أردوغان: قواتنا في أفغانستان لم تكن أبدا قوة قتالية ولم نستخدم جنودنا هناك كقوة أجنبية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2021

​واعتبر الرئيس التركي أن الوجود العسكري التركي في أفغانستان سوف يقوي يد الإدارة الجديدة في الساحة الدولية ويسهل عملها.

وأعرب عن استعداد بلاده استقبال قادة "طالبان"، قائلا: "قلنا سابقا إنه يمكن أن نستقبل قادة طالبان وما زلنا على موقفنا".

أردوغان: قلنا سابقا إنه يمكن أن نستقبل قادة "طالبان" وما زلنا على موقفنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2021

​وأكد الرئيس التركي أيضا استعداد أنقرة "لكافة أشكال التعاون من أجل رفاهية الشعب الأفغاني وسلامة بني جلدتنا أتراك أفغانستان ومصالح بلادنا".

وبعد ترحيبه بالتصريحات "المعتدلة" لحركة طالبان، أكد أردوغان على أن الوقوف إلى جانب أفغانستان "في السراء والضراء أحد متطلبات الوفاء بالعهد والأخوة أيا كانت الجهة الحاكمة".

أردوغان: الوقوف بجانب أفغانستان في السراء والضراء أحد متطلبات الوفاء بالعهد والأخوة أيا كانت الجهة الحاكمة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 18, 2021

​وتناقش أنقرة، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي ولديها مئات من الجنود في أفغانستان، مع الولايات المتحدة اقتراحا للإبقاء على تلك القوات هناك لحراسة وإدارة المطار بعد انسحاب قوات تابعة لدول أخرى في الحلف.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية، إن مهمة قواتها البالغة 600 جندي في أفغانستان لن تكون قتالية، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقاء القوات التركية هناك.