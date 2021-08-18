تحطم مقاتلة "ميغ 29" جنوب روسيا ومصرع الطيار

أكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة من طراز "ميغ 29" ومصرع طيارها في مقاطعة آستراخان جنوبي روسيا.

موسكو- سبوتنيك. وأوضح المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن الطائرة تحطمت يوم الأربعاء 18 أغسطس/ آب أثناء تنفيذها تحليقا اعتياديا بدون ذخائر.

وأضاف أن الطائرة تحطمت في منطقة خالية من السكان في ميدان أشولوك العسكري.

يذكر أنه تم إرسال لجنة من القيادة العليا للقوات الجوية إلى موقع تحطم المقاتلة للوقوف على أسباب الكارثة.