مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

قالت السلطات الأمريكية إن امرأتين لقيتا مصرعهما، يوم الأربعاء، بعد أن فتح مسلح النار على مصنع سيارات بوسط ولاية إنديانا.

وأفاد مكتب شرطة مقاطعة كلينتون بالولاية أن إطلاق النار وقع في حوالي الساعة 4:15 مساءً، في ساحة انتظار بمصنع للسيارات، بحسب أسوشيتد برس.

وقال ضابط الشرطة ريتشارد كيلي للصحفيين إن مطلق النار المشتبه به فر من مكان الحادث في سيارة فورد زرقاء، لكن الشرطة ألقت القبض عليه بعد فترة وجيزة وظل في الحجز.

وقال إن الضحيتين ومطلق النار المزعوم كانوا من موظفي المصنع، لكن لم يكن لديه مزيد من التفاصيل.

وأضاف للصحفيين: "تمكنا من إيقافه في غضون 45 ثانية إلى دقيقة على الأرجح من مغادرته المنشأة".

يشار إلى أنه لم يصب أحد في إطلاق النار بالقرب من منطقة الحادث.

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