بريطانيا تضاعف مساعداتها الإنسانية لأفغانستان

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعا، أنها بصدد مضاعفة مساعداتها الإنسانية لأفغانستان هذا العام، على الرغم من سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة إن بلاده ستضاعف مساعداتها الإنسانية والتنموية لأفغانستان لتصل إلى 286 مليون استرليني (393.34 مليون دولار) هذا العام.

وأضاف راب: "ندعو الآخرين أن يحذوا حذونا كي نضمن حصول الأفغان الأكثر ضعفا على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونا".

يشار إلى أن بريطانيا أعلنت يوم الثلاثاء خططا لاستقبال ما يصل إلى خمسة آلاف أفغاني فارين من طالبان خلال العام الأول من برنامج لإعادة التوطين سيعطي الأولوية للنساء والفتيات والأقليات الدينية وغير الدينية.

وأجرى راب محادثات بشأن الوضع في أفغانستان مع نظرائه في الولايات المتحدة والهند في ساعة متأخرة يوم الأربعاء.

وقال إنه يعمل عن كثب مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور بخصوص الاستجابة الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى المستهدفين.

وأحكمت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) قبضتها على أفغانستان؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، الذي بدأ في مايو/ أيار الماضي، وينتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ودخل مقاتلو الحركة، الأحد الماضي، العاصمة كابول، دون أن يواجهوا مقاومة تذكر من القوات الحكومية، خاصة بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد "حقنا للدماء"، على حسب قوله.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.