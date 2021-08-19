دعوات من الكونغرس لإدارة بايدن بالاستقالة بسبب التعامل "الفاشل" مع الانسحاب

دعا السناتور جوش هاولي، مسؤولي إدارة بايدن إلى الاستقالة بسبب الانسحاب الأمريكي "الفاشل" من أفغانستان، والذي أدى إلى عودة طالبان السريعة إلى السلطة.

قال هاولي: "إنه يجب أن يكون هناك تحقيق كامل في الكونغرس في المبالغ في تقدير قدرة الحكومة الأفغانية وتقلل من شأن طالبان"، بحسب ما ذكرت صحيفة "thehill" الأمريكية.

وكتب هاولي على تويتر: "هذه أسوأ كارثة في السياسة الخارجية الأمريكية منذ فيتنام بسبب جو بايدن. فقد ثقة الشعب الأمريكي والقدرة على القيادة. يجب أن يستقيل فريق الدفاع والسياسة الخارجية وإدارة بايدن بالكامل".

This is the worst foreign policy debacle since Vietnam, due to Joe Biden. He has lost the confidence of the American people and the ability to lead. Biden’s entire defense and foreign policy team must resign, and there must be a full congressional inquiry. — Josh Hawley (@HawleyMO) August 18, 2021

​يعد هاولي منافس محتمل على رئاسة البيت الأبيض في 2024 أعرب في البداية عن دعمه في أبريل لقرار بايدن سحب القوات من أفغانستان.

انتقد زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل بايدن عدة مرات هذا الأسبوع، ولكن عندما سئل خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز عما إذا كان ينبغي على بايدن أن يطلب الاستقالات، لم تكن إجابته واضحة.

وقال مكونيل: "يمكن للرئيس أن يقرر من يعمل لصالحه. هذا قراره. ومن حقه. لكنه كان خطأ كبيرا وذو أبعاد كبيرة".

أطلق الجمهوريون انتقادات شديدة لبايدن بسبب طريقة تعامله مع استراتيجية الخروج من أفغانستان، بما في ذلك السناتور ريك سكوت من ولاية فلوريدا، الذي يرأس ذراع الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، والذي طرح مؤخرًا التعديل الخامس والعشرين، الذي يسمح بإقالة رئيس "قسريًا".

يضغط أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري من أجل جلسات استماع عامة للتحقيق في طريقة تعامل الإدارة مع الانسحاب في أفغانستان.

أرسل الأعضاء الجمهوريون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ رسالة إلى السناتور بوب مينينديز (ديمقراطي)، الذي يرأس اللجنة، طالبين فيه عقد جلسة استماع علنية مع وزير الخارجية أنطوني بلينكين.

وكتبوا: "نحن بحاجة للاستماع من الوزير بلينكن مباشرة لفهم سبب عدم استعداد وزارة الخارجية للطوارئ التي تتكشف أمامنا وما الذي يتطلبه الأمر لإعادة وزارة الخارجية إلى المسار الصحيح".

وأكد النواب أنه تم إخبار الكونجرس مرارًا وتكرارًا أن قوات الدفاع والأمن الأفغانية كانت على مستوى عال، وأن لديها القوات والمعدات والاستعداد للقتال، الواضح أن الشعبين الأمريكي والأفغاني لم يتم إخبارهما بالحقيقة بشأن القدرات الحقيقية.