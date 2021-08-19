"الاندماج النووي" نظرية جديدة قد تنافس الانشطار في محطات الطاقة النووية

أعلن مختبر"ناشونال إيغنيشن فاسيليتي" أميركي عن نجاحه في إنتاج كميات كبيرة من الطاقة، بفضل الاندماج النووي.

وقال القائمون على العمل: "إن التجربة التي أجريت في 8 آب/ أغسطس، في المركز في ولاية كاليفورنيا كانت ممكنة فقط عند مستوى تركيز الليزر الذي لا يقل عن 192 منبع على هدف بحجم رصاصة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتابع تقريرالعلماء: "تمكنا من إنتاج بقعة ساخنة بقطر شعرة، وتوليد أكثر من 10 مليون مليار وات، عن طريق الاندماج خلال 100 تريليون جزء من الثانية"، بحسب الصحيفة.

وأكد العلماء أن هذه طاقة أكبر بـ 8 أضعاف من تلك التي تم إنتاجها خلال التجارب الأخيرة للمختبر.

Using giant lasers to annihilate a speck of hydrogen, scientists at the U.S. National Ignition Facility came close to reproducing the sun’s power. The experiment spurred optimism for researchers’ hope that fusion could be a boundless, clean energy source. https://t.co/UeALxVd3pC — The New York Times (@nytimes) August 18, 2021

​وأضاف التقرير: "الاندماج النووي هو طاقة المستقبل، لأنه ينتج القليل من المخلفات ولا تنبعث منه غازات مسببة للاحتباس الحراري، وهو يختلف عن تقنية الانشطار المستخدمة حاليا في محطات الطاقة النووية والتي تقوم على كسر روابط النوى الذرية الثقيلة لتوليد طاقة، فالاندماج فهو العملية العكسية، إذ يتم خلاله دمج نواتين ذريتين خفيفتين لإنشاء نواة ثقيلة. في هذه الحالة، يؤدي اندماج نظيرين للهيدروجين لتوليد الهيليوم".

وتحصل هذه العملية لشكل مماثل في النجوم، وبدأ الفريق باستعدادات فورية لإعادة إجراء هذه التجربة، والتي ستستغرق وقتا طويلا.